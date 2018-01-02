الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 م (15 ربيع الثاني 1439 هـ)


ذي قار:انقطاع التيار الكهربائي عن قضاء سيد دخيل نتيجة عطل
2018/01/02 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

كشفت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الثلاثاء ان التيار الكهربائي انقطع عن قضاء سيد دخيل شرق مركز المحافظة نتيجة عطل في القابلو المغذي للقضاء

وذكر بيان للمديري

شبكة اخبار الناصرية:كشفت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الثلاثاء ان التيار الكهربائي انقطع عن قضاء سيد دخيل شرق مركز المحافظة نتيجة عطل في القابلو المغذي للقضاءوذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان مديرية توزيع كهرباء ذي قار تؤكد وجود عطل في قابلو 33 KV المغذي لمحطة سيد دخيل الثانوية والصادرة من محطة الناصرية الجديدة مما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن القضاء .واضاف , ان الكوادر الفنية من شعبتي مركز خدمات سيد دخيل وفحص وصيانة القابلوات تعمل على اصلاحه لاعادته الى الخدمة .انتهى

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