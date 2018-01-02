البرلمان يستأنف جلساته غدا الاربعاء بالقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة

2018/01/02 | 23:10

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المعلومة/بغداد …

يستأنف مجلس النواب دورته النيابية الثالثة للسنة التشريعية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني، غدا الأربعاء، بقراءة عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان اطلعت عليه،/ المعلومة/ ان “جدول الاعمال لجلسة الاربعاء تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 واستكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، واستقالة عضو مجلس النواب وتأدية اليمين الدستوري للبديل بالاضافة الى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 31 لسنة 2016 والقراءة الاولى لمشروع قانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 “.

واضاف ، ان “جدول الاعمال يتضمن مناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته ومشروع قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم11 لسنة 1969 المعدل، ومناقشة قانون حقوق التركمان ومقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية”.

جدير بالذكر ان كلا من الكتل الكردية والكتل السنية لديها ملاحظات عديدة على مشروع الموزانة الاتحادية لعام 2018، كما ان نواب محافظة البصرة هددوا برفض المشروع في حال عدم صرف مستحقات المحافظة./ انتهى 25د

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