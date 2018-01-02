2018/01/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أعلن نادي التعاون السعودي انتقال عماد متعب، قائد الأهلي المصري، إلى صفوف الفريق، لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة.

وكان عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي لقطاع الكرة بالنادي الأحمر، قد أعلن انتقال العمدة إلى "السكري" لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ليزامل الثنائي المصري مصطفى فتحي وعصام الحضري.

ونشر التعاون، صورًا لمتعب أثناء توقيعه مع الفريق، إلى جانب عدد مسئول النادي.مواد متعلقة تويتر | كيف ودع نجوم الكرة المصرية متعب قبل رحيله إلى الدوري السعودي؟ متعب يحيي جمهور الأهلي قبل رحيله..



وإكرامي يوجه له رسالة سعد سمير لمتعب: مكانتك كبيرة في قلوبنا

صور توقيع #عماد_متعب للتعاون ..#عماد_متعب_تعاوني@emadmeteb90plus pic.twitter.com/QAEiCLPbpf

— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 2, 2018وعانى متعب، صاحب الـ 34 عامًا، من استبعاد حسام البدري، المدير الفني، له من المشاركة في المباريات، حيث لم يشارك سوى في مباراتين فقط بالموسم الجاري، إحداهما بالدوري والأخرى بالكأس.

وتعد هذه هي الأشهر الست الأخيرة في عقد المهاجم المخضرم مع القلعة الحمراء، وفضل قضائها خارج أسوار الأهلي، الذي تربي بين ناشئيه، بعد تعقد أزمته مع البدري.

وخاض متعب من قبل تجربة احتراف في الدوري السعودي في صفوف اتحاد جدة موسم 2008-2009، توج معه فيه بطلا للدوري السعودي للمحترفين.

​تابع أحدث وأطرف الصور عن نجوم كرة القدم عبر حسابنا على إنستاجرام Goalarabia، ولا تفوت الصور والفيديوهات المثيرة على حسابنا على سناب شات Goalarabic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور – توقيع متعب عقد انتقاله إلى التعاون السعودي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور – توقيع متعب عقد انتقاله إلى التعاون السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).