2018/01/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلامي سعودي : بن سلمان سيصدر قرارات جريئة بشأن العائلة المالكة

3 يناير, 2018 | 10:44 ص - عدد القراءات: 5 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن الكاتب والإعلامي السعودي المشهور، جمال خاشقجي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يقوم حاليا بتقليص العائلة المالكة في السعودية.

وذكر خاشقجي، في حوار مع قناة “التلفزيون العربي” اطلع عليه “الموقف العراقي” إن بن سلمان “يعيد ترتيب البيت المالك السعودي”، معتبرا أن “هذا مفيد للملكة”.

وبرر خاشقجي مع ذلك استياء السعوديين من ارتفاع الأسعار في البلاد وفرض ضرائب جديدة، موضحا أن “الغضب الشعبي شيء طبيعي بعد رفع الأسعار وما قد يزيد منه هي الطريقة التي أخرجت بها القرارات والتبريرات غير المقنعة التي قدمها بعض المسؤولين السعوديين”.

وأعرب الكاتب السعودي عن دعمه لهذه السياسية، موضحا أن “وجود 10 آلاف أمير في السعودية يتصرف كل واحد منهم كملك صغير يضر بالمملكة اقتصاديا ويشيع الفساد والتبعية بين آلاف المواطنين”.

وأكد خاشقجي أن “الحكم في السعودية حسم للأمير محمد بن سلمان”، فيما كشف أنه “قد يصدر قريبا قرارات جريئة بتقليص البيت الملكي السعودي”.

واعتبر الإعلامي المشهور أنه “لا توجد أهداف سياسية تبرر الاعتقالات في السعودية وأمر السلطة حسم لصالح الأمير محمد بن سلمان”، فيما أكد أيضا غياب معلومات وفيرة حول ما يجري داخل فندق “ريتز كارلتون”، الذي يقيم فيه حاليا الأمراء المعتقلون، مبينا أن الأنباء المتداولة لا يمكن نفيها أو تأكيدها و”ما سرب للإعلام شائعات”.

كما دعم خاشقجي حملة مكافحة الفساد، التي تجري في السعودية بقرار ملكي صادر يوم الـ4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بقيادة ولي العهد، قائلا في هذا السياق: “يجب أن نؤازر الأمير محمد بن سلمان في حربه على الفساد ويجب أن تقوم الصحافة بدورها في ذلك”.

ويعتبر خاشقجي رأي القائلين إن مستقبل السعودية في خطر غير صحيح، مشيرا إلى أن الأوضاع في المملكة “مستقرة الآن ولديها الإمكانيات الوفيرة والدعم الشعبي للاستمرار في الإصلاحات”، وأصاف: “نعيش نهاية الدولة الرعوية في السعودية”.

كما اعتبر خاشقجي أن نهاية الأزمة الخليجية مرتبطة بضغط أمريكي أو بتغيير موقف السعودية تجاه الربيع العربي والإسلام السياسي.

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