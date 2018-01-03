وفد كوردي يزور بغداد اليوم

2018/01/03 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المتوقع أن يزور اعضاء اللجنة العراقية التي سنجتمع بها اقليم كوردستان في وقت قريب بحسب ما أفادت "محمد".

وتتألف اللجنة المدققة من سبعة اشخاص بينهم ممثلان عن اقليم كوردستان.

وذكر النائب في مجلس النواب العراقي محمد عثمان في وقت سابق ان بغداد طلبت من كوردستان تسليمها قوائم موظفي وزارة التعليم العالي للتدقيق فيها بعد مطالبتها بقوائم وزارتي التربية والصحة في وقت سابق.

وبحسب ما أفاد "عثمان" فإن "التدقيق سيبدأ في وزارة التعليم العالي بعد التربية والصحة، لأنها الوزارة الأقل إشكالية في قائمة رواتب موظفيها، وتخلو من وجود اسماء وهمية في قوائم الرواتب".

واشار عثمان الى ان رواتب موظفي الوزارات الثلاث (التربية، الصحة، والتعليم العالي) سترسل الى الاقليم بعد انتهاء عمليات التدقيق لافتا الى ان بغداد لا تنوي ارسال معاشات موظفي اقليم كوردستان دفعة واحدة.

سوار أحمد

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