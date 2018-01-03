الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


اعتقال إرهابيين اثنين وتفكيك مواد متفجرة غربي بغداد
2018/01/03 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أفادت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين، وضبط وتفكيك اعتدة ومواد متفجرة، غربي العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة صدى، إن “القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء ابي غريب، غربي العاصمة”.

واوضحت، أن “العملية أسفرت كذلك عن ضبط وتفكيك اعتدة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة في منطقتي الحلابسة، وناحية الخيرات، غربي بغداد”.انتهى

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2018/01/14203377_345936409130014_1321778338316920421_n-4-150x150
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إرهابيين اثنين وتفكيك مواد متفجرة غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إرهابيين اثنين وتفكيك مواد متفجرة غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).

كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إستقالة نائب “مسيء” للشعب العراقي بآخر “متورط” بفساد!!
⋙ لاول مرة منذ عقدين شركة حكومية تحقق أعلى مبيعات
⋙ أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي "الجيراني"(صور)
⋙ سلطة الطيران المدني تنفي تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد وتكشف عن ملابسات ما حدث قبل يومين
⋙ شاب عشريني يقتل نفسه بـ"كلاشينكوف" داخل محطة للوقود في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا (فيديو+صور)
⋙ بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة
⋙ بالصور: المباشرة بمشروع تقوية وإعادة تذهيب جدار إيوان الذهب لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة