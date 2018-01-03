اعتقال إرهابيين اثنين وتفكيك مواد متفجرة غربي بغداد

2018/01/03 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين، وضبط وتفكيك اعتدة ومواد متفجرة، غربي العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة صدى، إن “القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء ابي غريب، غربي العاصمة”.

واوضحت، أن “العملية أسفرت كذلك عن ضبط وتفكيك اعتدة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة في منطقتي الحلابسة، وناحية الخيرات، غربي بغداد”.انتهى

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