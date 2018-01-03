البيت الابيض يعلق على احتجاجات إيران

2018/01/03 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الابيض يعلق على احتجاجات إيرانبغداد / سكاي برس

أكدت الإدارة الأميركية ان الاحداث التي تشهدها إيران منذ ستة أيام، تمثل "انتفاضة شعبية حقيقية" للشعب الإيراني ضد "ظالميه"، بحسب ما نقلته المتحدثة بأسم البيت الأبيض.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، ان "سنوات طويلة من الإدارة غير الفعالة والفساد في الدولة أدت إلى فقدان الإيرانيين الثقة بحكومتهم"، مضيفة ان "الناس في إيران غاضبون من زيادة مستوى الفساد وتعبوا من دفع ثمن حكامهم القاسيين والفاسدين"، بحسب وكالة رويترز الامريكية.

وأوضحت ساندرز ان "الحرس الثوري الإيراني انفق أموالا ضخمة يملكها المواطنون لدعم المجموعات المسلحة الخارجية في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البضائع في البلاد ارتفاعا مستمرا، وكانت نتيجة ذلك انتفاضة شعبية حقيقية أطلقها مواطنون إيرانيون شجعان، والمجتمع الدولي لا يستطيع بعد الالتزام بالصمت".

ودعت "النظام الإيراني إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بما في ذلك ما يخص الإعراب السلمي عن إرادتهم للتغيير"، فيما أكدت أن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني".

من جانبها طلبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، يوم أمس، عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف لبحث التطورات في إيران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الإيراني، وذكرت "علينا ألا نبقى صامتين.



الشعب الايراني يطالب بحريته"، رافضة بشدة اتهامات القادة الإيرانيين لدول أجنبية بالوقوف خلف التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام عدة.

وتشهد العديد من المدن والمناطق الإيرانية منذ 6 أيام تظاهرات احتجاجية مناهضة للحكومة، شارك فيها آلاف الأشخاص تنديدا بالغلاء والفساد والسياسات الحكومية الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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