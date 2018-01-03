الدولار يرتفع قبيل إعلان محضر الفيدرالي

2018/01/03 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل بيانات اقتصادية، والإعلان عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.2039 دولار، كما زاد أمام الين الياباني عند 112.38 ين بنسبة 0.08%.

بينما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3589 دولار، فيما صعدت أمام الفرنك السويسري إلى 0.9729 فرنك بنحو 0.1%.

ومن المقر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، عن محضر اجتماعه في الشهر الماضي اليوم، والذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة.

كما يترقب المستثمرون إفصاح الولايات المتحدة عن بيانات مؤشر "أي.إس.إم" التصنيعي، والإنفاق على البناء ومبيعات السيارات.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت أمس أن مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة سجل 55.1 نقطة خلال ديسمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

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