2018/01/03 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا قال المالكي عن الأحداث المستجدة في ايران؟

3 يناير, 2018 | 10:49 ص - عدد القراءات: 6 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد نائب رئيس الجمهورية “نوري المالكي” اليوم الاربعاء، ان ما يحصل في ايران حاليا شأن داخلي، مضيفا ان “اعداء طهران يحاولون اثارة الشغب والارباك”.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية، في بيان حصل “الموقف العراقي” نسخة منه ، ان المالكي وفي معرض رده على سؤال عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام، بشان موقفه من الأحداث الجارية في ايران، قال ان ما يحصل في الجمهورية الاسلامية هو شأن داخلي، رغم ان أعداء ايران وامتداداتهم في الداخل يحاولون اثار ة الشغب والإرباك.

ودعا “المالكي” الى التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الايراني معربا عن شجبه واستنكاره لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لايران.

وتابع “المالكي” كلنا ثقة في ان ايران التي انتصرت بارادة جماهيرية كبيرة وقيادة الامام الراحل، الخميني، ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة، ممثلة بأية الله العظمى الخامنئي، قائد الثورة الاسلامية ، مضيفا ان العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج سيعانون الفشل والخذلان بحسب وصفه.

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