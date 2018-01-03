9 قتلى في عاصفة ثلجية وموجة صقيع شرقي الولايات المتحدة

2018/01/03 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل تسعة أشخاص على الأقل وتم إغلاق المدارس، فيما حذر خبراء الأرصاد من عاصفة ثلجية قد تضرب بعض المناطق في وقت لاحق هذا الأسبوع في الوقت الذي تستمر فيه موجة البرد القارس القطبية القياسية في معظم مناطق شرق الولايات المتحدة.

وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة صدى, أن حاكم ولاية جورجيا ناثان ديل قد اعلن حالة الطوارئ في 28 مقاطعة في الولاية في ساعة متأخرة من ليل ،الثلاثاء، بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من العاصفة الشتوية.

واضافت أن مدينة بوسطن الامريكية عادلت رقما قياسيا لم يحدث منذ مائة عام، إذ لم تزد درجات الحرارة عن 6.7 درجة مئوية تحت الصفر لسبعة أيام متتالية.



وعلى طول الساحل، عانى الذين يعملون في العراء من ظروف الصقيع.

وتابعت أن ” الطقس البارد ساد في مناطق كثيرة من البلاد في الأيام القليلة الماضية ليحطم أرقاما قياسية لدرجات الحرارة في مدن تمتد بين أوماها بولاية نبراسكا إلى أبردين بولاية ساوث داكوتا”، فيما قالت هيئة الارصاد الجوية إن ” من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في منتصف الأسبوع ومن المتوقع أن يصاحب ذلك تساقط غزير للثلوج في الساحل الشرقي”.



انتهى

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