(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا الامين العام للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي، الى خطة شاملة للخروج من مشكلات العراق المتعددة، مشيرا الى معالجة الانهيار الاقتصادي والواقع الزراعي والصناعي، فيما أكد ان اللجوء للقطاع الخاص سيوفر وظائف وفرص عمل كثيرة ويعالج البطالة المستشرية.

وذكر السامرائي في حوار تابعه “النور نيوز”، ان “هناك أمر غائب تماما عن الدولة وهو إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد، وأن يكون القطاع الخاص بديلا عن القطاع العام كي يكون هناك فسحة أمل لمعالجة البطالة المستشرية بشكل واسع”.

وأوضح، ان “اللجوء الى القطاع الخاص سوف يوفر وظائف وفرص عمل كثيرة، وكما نعلم أن القطاع العام كان له الدور الرئيسي حين كان البلد اشتراكيا، واليوم وبعد انهارت هذه المنظومة أصبح لابد من منظومة أخرى وهذه المنظومة لم تتحقق بعد”.

وذكر السامرائي، ان “الملايين من العراقيين دون فرص عمل، إذ أن الاقتصاد لم يجري تفعيله وانهيار أسعار النفط أدى أيضا الى عدم قدرة الدولة على استيعاب كل هده الأعداد وعدم استيفاء استحقاقاتهم، وأعتبر هذه قنبلة موقوتة أدا لم تتم معالجتها فسرعان ما تتحول الى ثورة عارمة حين يطلب هؤلاء فرص عمل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يدعو الى خطة شاملة للخروج من مشكلات العراق ومعالجة الانهيار الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يدعو الى خطة شاملة للخروج من مشكلات العراق ومعالجة الانهيار الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).