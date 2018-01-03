تحذير خطير من تفشي الانفلونزا الأسترالية

2018/01/03 | 11:05

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المعلومة/ بغداد…

حث مسؤولو الصحة في بريطانيا المواطنين على الحصول على اللقاحات عقب وقوع عدد من الوفيات في إيرلندا والتي ارتبطت بالانفلونزا ألاسترالية.

ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن مسؤول الخدمات الصحية الايرلندية قوله إن “عددا من المرضى لقوا مصرعهم في الأسبوعين الأخيرين بعد إصابتهم بإنفلونزا من سلالة اتش 3 ان 2 التي تعتبر أسوأ أنواع الإنفلونزا المتفشية في أستراليا العام الماضي”.

واضافت أنه ” تم الابلاغ عن حوالي 170 حالة إصابة إنفلونزا خلال موسم الشتاء في أستراليا، مع وقوع أكثر من 370 حالة وفاة”.

ودعت هيئة الصحة العامة في إنكلترا وإيرلندا المواطنين الى الحصول على اللقاحات الضروروية لمن هم عرضة للإصابة بما في ذلك كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من مرض مزمن.



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