الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


شبان عراقيون يرفعون صورة صدام حسين وسط بغداد
2018/01/03 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدل واسع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبان عراقيون يرفعون صورة صدام حسين وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبان عراقيون يرفعون صورة صدام حسين وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إستقالة نائب “مسيء” للشعب العراقي بآخر “متورط” بفساد!!
⋙ لاول مرة منذ عقدين شركة حكومية تحقق أعلى مبيعات
⋙ أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي "الجيراني"(صور)
⋙ سلطة الطيران المدني تنفي تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد وتكشف عن ملابسات ما حدث قبل يومين
⋙ شاب عشريني يقتل نفسه بـ"كلاشينكوف" داخل محطة للوقود في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا (فيديو+صور)
⋙ بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة
⋙ بالصور: المباشرة بمشروع تقوية وإعادة تذهيب جدار إيوان الذهب لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة