الرافدين يخفف شروط قرض السكن الـ 50 مليون دينار

2018/01/03 | 11:10

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في محلية 3 يناير, 2018 1 زيارة

بغداد/SNG- أعلن مصرف الرافدين عن قبول الهيكل المسقف في منح قرض ٥٠ مليون دينار للمواطنين لأغراض البناء في قطعة ارض لاتقل مساحتها عن ٥٠ متراً.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت SNG، نسخة منه انه “لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين وتبسيط إجراءات منح القرض تقرر قبول الهيكل المسقف للطابق الثاني والاختصار على منحه الدفعة الثانية والثالثة فقط”.واوضح البيان انه “تقرر قبول قطعة أرض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار [دار سكن] وبعد وصول مرحلة البناء الى مرحلة الرباط وإجراء الكشف من قبل لجنة الكشف عن قطعة الارض”.وأكد البيان على ضرورة وصول ذلك الإجراء من مرحلة البناء الى إكمال الرباط والاعتذار عن أقل من ذلك”.

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