2018/01/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ما يجري في ايران "شأن داخلي"، فيما بين أن أعداء ايران يحاولون اثارة الشغب والإرباك.وذكر المالكي، في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني، بشأن موقفه من الأحداث الجارية في ايران، وأورده مكتبه الاعلامي وتلقت "الغد برس" نسخة منه إن "ما يحصل في الجمهورية الاسلامية الإيرانية هو شأن داخلي، رغم ان أعداء ايران وامتداداتهم في الداخل يحاولون إثارة الشغب والإرباك".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف "ندعو الى التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الايراني الصديق".وتابع "نعرب عن شجبنا واستنكارنا لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة اخرى، وكلنا ثقة في ان الجمهورية الاسلامية التي انتصرت بارادة جماهيرية كبيرة وقيادة الامام الراحل سماحة الامام الخميني (قدس سره) ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة ممثلة بسماحة أية الله العظمى الامام الخامنئي (دام ظله) قائد الثورة الاسلامية، وسيبقى العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج يعانون الفشل والخذلان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يعلق على تظاهرات ايران: أعدائهم يحاولون اثارة الشغب والإرباك ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يعلق على تظاهرات ايران: أعدائهم يحاولون اثارة الشغب والإرباك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).