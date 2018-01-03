ديمبلي يستعد للعودة للعب مع برشلونة

2018/01/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، إن لاعبه الأغلى في التاريخ عثمان ديمبلي سيعود بعد غياب طويل بسبب الإصابة أمام سيلتا فيجو في كأس ملك اسبانيا، غدا الخميس.

وشارك ديمبلي، الذي انضم لبرشلونة مقابل 105 ملايين يورو (126 مليون دولار) من بروسيا دورتموند في أغسطس/ آب، في ثلاث مباريات فقط مع النادي القطالوني قبل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام خيتافي يوم 16 سبتمبر/ أيلول.

وعاد الجناح الفرنسي البالغ عمره 20 عاما، الذي خضع لجراحة في فنلندا، إلى المران في ديسمبر/ كانون الأول وتلقى الضوء الأخضر للعب من الطاقم الطبي.

ويحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في ذهاب دور الستة عشر لكأس الملك قبل أن يستضيف منافسه باستاد نو كامب الأسبوع المقبل.

ويعود برشلونة للعب في الدوري حين يستضيف ليفانتي يوم الأحد القادم.

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