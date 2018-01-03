الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


النرويج تقرر رسميا وقف تصدير الاسلحة الى الامارات بسب مشاركتها في العدوان على اليمن
2018/01/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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