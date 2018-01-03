بالصور: المباشرة بمشروع تقوية وإعادة تذهيب جدار إيوان الذهب لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)

2018/01/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الفنية والهندسية العاملة بالفقرة الاولى من المرحلة الثانية من مشروع تقوية وإعادة تذهيب جدران إيوان الذهب الكبير أو ما يُعرف بـ(الطارمة) لضريح ابي الفضل العباس (عليه السلام.)وذكر رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة المهندس ضياء مجيد الصائغ :" ان الفقرة الأولى من هذه المرحلة تعتبر من الفقرات المهمة كونها ستمهد لباقي الفقرات الأخرى والتي ستنفذ تبعا ووفقا للخطة التي وضعها قسمنا وبناء على التصاميم المعدة لهذا المشروع ، وان الشركة المنفذة له وهي شركة (أرض القدس للمقاولات الإنشائية) قد سخرت امكانياتها من اجل اتمامه ضمن التوقيتات المحددة له ".وبين الصائغ " ان الفقرة الأولى من تنفيذ هذا المشروع شملت بناء قواطع خاصة لعزل موقع العمل بالكامل وبما لا يتقاطع مع حركة الزائرين من ثم المباشرة بترقيم البلاطات القديمة وجمعها بصناديق خاصة وتسليمها لقسم الهدايا والنذور من اجل الاستفادة منها في مشاريع أخرى، بعد ذلك تم تنظيف الجدار من كافة الرواسب والمواد اللاصقة والمثبتة للبلاطات القديمة إضافة الى إزالة المناطق الهشة، وتبعاً لقوة كل جزء في الجدار، وبانتهاء هذه الفقرة سيكون الجدار جاهزاً للفقرة الأخرى وهي أعمال صيانة وادامة الجدار ومعالجته إضافة الى اسناده بهيكل خرساني فيه جميع الأمور الفنية والهندسية من ناحية الميلان واستخدام المواد وغيرها وسنباشر بها قريبا.

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