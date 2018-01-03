2018/01/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… قضى 48 شخصا على الأقل، في بيرو جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز 100 متر وتحطمها فوق شاطئ صخري بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.وذكرت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، إن حادث “سقوط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا وكالة البغدادية نيوز.

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