الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا
2018/01/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد/البغدادية نيوز/… قضى 48 شخصا على الأقل، في بيرو جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز 100 متر وتحطمها فوق شاطئ صخري بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، إن حادث “سقوط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا وكالة البغدادية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا) نشر أولاً على موقع (البغدادية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (البغدادية نيوز).


كامل التفاصيل في: البغدادية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إستقالة نائب “مسيء” للشعب العراقي بآخر “متورط” بفساد!!
⋙ لاول مرة منذ عقدين شركة حكومية تحقق أعلى مبيعات
⋙ أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي "الجيراني"(صور)
⋙ سلطة الطيران المدني تنفي تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد وتكشف عن ملابسات ما حدث قبل يومين
⋙ شاب عشريني يقتل نفسه بـ"كلاشينكوف" داخل محطة للوقود في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا (فيديو+صور)
⋙ بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة
⋙ بالصور: المباشرة بمشروع تقوية وإعادة تذهيب جدار إيوان الذهب لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة