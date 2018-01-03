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كوتينيو يبلغ ليفربول رغبته بالرحيل الى برشلونة
2018/01/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأبلغ البرازيلي فيليب كوتينهو، فلريقه الانكليزي ليفربول عن رغبته بالرحيل الى نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ومن جانبها، أكدت صحيفة "ديبورتيفو إلموندو" الإسبانية أن "برشلونة جهز عرضاً بقيمة 110 ملايين يورو إضافة إلى حوافز بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب من ليفربول".

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