سيميوني يرسل رسالتين مشفرتين ….هل يفهمها دييجو كوستا وزملائه ؟

2018/01/03 | 11:10

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هاي كورة_ على الرغم من إن الإجراءات القانونية لوصول البطاقة الدولية لدييجو كوستا من إنجلترا لم تكتمل إلا إن دييجو سيميوني إختار وضع إسمه لمباراة ذهاب دور 16 من كأس ملك أسبانيا ضد ليبدا على أمل أن ينجح الإتحاد الأسباني في إكمال الإجراءات قبل المباراة التي ستقام اليوم.

هذا الإجراء من سيميوني يحمل معاني كثيرة أولها إنه يريد أن يرسل لدييجو كوستا رسالة بأنه ينتظره على أحر من الجمر لأنه يتعشم أن ينهي كوستا كابوس عقم هجوم أتلتيكو مدريد هذا الموسم كما إنه يريد تحميس باقي المهاجمين وإشعارهم بأنهم إذا واصلوا أدائهم المتراجع بأنهم ليس لهم مكان طوال النصف الثاني من الموسم في وجود دييجو كوستا.

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