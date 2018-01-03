زاكيروني: الإمارات قادر على حسم بطولة كأس الخليج

2018/01/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن الأبيض قد قدم المهم هو الصعود إلى نهائي كأس الخليج.

ويشار إلى أن الأبيض الإماراتي قد صعد إلى نهائي خليجي 23 المقامة في الكويت بعد الفوز بركلات الجزاء.

واوضح زاكيروني، في تصريحات صحفية، أنه رغم تغيير خطة المنتخب العراقي في المباراة إلا أنهم تمكنوا على مجريات المباراة.

وتابع "اللاعبون قدموا مباراة قوية صنعوا عدد من الفرص".

كما أثنى المدير الفني للأبيض على أداء الفريق، خاصة في الجانب الدفاعي، معربًا عن ثقته في تحقيق البطولة.

وتقام مباراة النهائي بين الإمارات وعمان يوم الجمعة 5 يناير الجاري.

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