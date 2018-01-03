الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


واتساب يتوقف نهائيا على
2018/01/03 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مع بداية 2018 توقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بقرار من الشركة المطورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يتوقف نهائيا على "آلاف" الهواتف) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يتوقف نهائيا على "آلاف" الهواتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إستقالة نائب “مسيء” للشعب العراقي بآخر “متورط” بفساد!!
⋙ لاول مرة منذ عقدين شركة حكومية تحقق أعلى مبيعات
⋙ أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي "الجيراني"(صور)
⋙ سلطة الطيران المدني تنفي تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد وتكشف عن ملابسات ما حدث قبل يومين
⋙ شاب عشريني يقتل نفسه بـ"كلاشينكوف" داخل محطة للوقود في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا (فيديو+صور)
⋙ بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة
⋙ بالصور: المباشرة بمشروع تقوية وإعادة تذهيب جدار إيوان الذهب لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة