2018/01/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية 2018 توقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري عن العمل على مجموعة من الهواتف بقرار من الشركة المطورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يتوقف نهائيا على "آلاف" الهواتف) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يتوقف نهائيا على "آلاف" الهواتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).