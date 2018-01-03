الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


#هيام محمود - تأملات .. 11 .. كشكولٌ وَجيزْ مُبِينْ عنْ خرافةِ العروبة وعنْ فلسطينْ ..
2018/01/03 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود ( 1 )هذا "كشكول" من الأفكار , يتكلّم عنّي وعنكم ,عنْ وطني وعنْ أوطانكم , سيقرؤه قرّاء وسيقفون فيه على أشياء قدْ تُضيف لهم شيئا أو على الأقلّ قدْ تَجعلهم يتساءلون أو يَشكّون ..

أذكركم بقاعدتي التي تخصّ الأفراد ( حصرا ) : كلّ الأديان "شرٌّ مطلق" لا يصلح للاستعمال البشري اليوم , وكلّ مَا نَتج عنها منذ نشأتها إلى اليوم ليس إلا مُجرّد ترهات وأكاذيب مكانها "الطبيعي" والوحيد : المزبلة ! لنْ أقول ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هيام محمود - تأملات .. 11 .. كشكولٌ وَجيزْ مُبِينْ عنْ خرافةِ العروبة وعنْ فلسطينْ ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هيام محمود - تأملات .. 11 .. كشكولٌ وَجيزْ مُبِينْ عنْ خرافةِ العروبة وعنْ فلسطينْ ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ إستقالة نائب “مسيء” للشعب العراقي بآخر “متورط” بفساد!!
⋙ لاول مرة منذ عقدين شركة حكومية تحقق أعلى مبيعات
⋙ أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي "الجيراني"(صور)
⋙ سلطة الطيران المدني تنفي تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد وتكشف عن ملابسات ما حدث قبل يومين
⋙ شاب عشريني يقتل نفسه بـ"كلاشينكوف" داخل محطة للوقود في السليمانية
بالفيديو والصور
⋙ ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا (فيديو+صور)
⋙ بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة
⋙ بالصور: المباشرة بمشروع تقوية وإعادة تذهيب جدار إيوان الذهب لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة