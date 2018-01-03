هيام محمود - تأملات .. 11 .. كشكولٌ وَجيزْ مُبِينْ عنْ خرافةِ العروبة وعنْ فلسطينْ ..

2018/01/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيام_محمود ( 1 )هذا "كشكول" من الأفكار , يتكلّم عنّي وعنكم ,عنْ وطني وعنْ أوطانكم , سيقرؤه قرّاء وسيقفون فيه على أشياء قدْ تُضيف لهم شيئا أو على الأقلّ قدْ تَجعلهم يتساءلون أو يَشكّون ..أذكركم بقاعدتي التي تخصّ الأفراد ( حصرا ) : كلّ الأديان "شرٌّ مطلق" لا يصلح للاستعمال البشري اليوم , وكلّ مَا نَتج عنها منذ نشأتها إلى اليوم ليس إلا مُجرّد ترهات وأكاذيب مكانها "الطبيعي" والوحيد : المزبلة ! لنْ أقول ......

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