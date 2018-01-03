مجلس النواب يستأنف جلساته اليوم بقراءة عدد من مشاريع القوانين

2018/01/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف مجلس النواب دورته النيابية الثالثة للسنة التشريعية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، بقراءة عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان صحفي، ان "جدول الاعمال لجلسة الاربعاء تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 واستكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، واستقالة عضو مجلس النواب وتأدية اليمين الدستوري للبديل بالاضافة الى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 31 لسنة 2016 والقراءة الاولى لمشروع قانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 ".

واضاف. ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته ومشروع قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم11 لسنة 1969 المعدل، ومناقشة قانون حقوق التركمان ومقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية".

واشارت مصادر نيابية الى ان النائب المستقيل هو مطشر السامرائي والبديل عنه هو مثنى عبدالصمد السامرائي مستشار رئيس مجلس النواب والذي اتهمه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي بالسيطرة على الصفقات في وزارة التربية.



انتهى /خ.

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