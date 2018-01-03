بماذا ابلغ كوتينيو ليفربول عن برشلونة ؟

2018/01/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة (أس الإسبانية) "ان نادي برشلونة يتطلع في العام الجديد إلى الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو، الذي تكهنت وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الأخيرة باقترابه من أبواب النادي الكاتالوني".وبدورها اوضحت صحيفة (سبورت) الإسبانية "أنه أبلغ ناديه الإنجليزي أنه لعب آخر مبارياته معه قبل انتقاله الوشيك إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مقابل صفقة ينتظر أن تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو".ومن جانبها أكدت صحيفة (ديبورتيفو إلموندو) الإسبانية "أن برشلونة جهز عرضاً بقيمة 110 ملايين يورو إضافة إلى حوافز بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب من ليفربول".يذكر ان كوتينيو كان على وشك الانتقال الى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا ان الصفقة تعثرت في ساعاتها الاخيرة بسبب تمسك النادي الانكليزي بخدمات نجمه البرازيلي.انتهى ع.خ

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