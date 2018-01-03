شاب عشريني يقتل نفسه بـ

2018/01/03 | 11:15

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سومر نيوز: افادت شرطة محافظة السليمانية اليوم الأربعاء ان شابا يعمل في محطة تعبئة للوقود اقدم على قتل نفسه بإطلاق نار عل...

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