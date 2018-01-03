سلطة الطيران المدني تنفي تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد وتكشف عن ملابسات ما حدث قبل يومين

2018/01/03 | 11:15

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بغداد اليوم – بغداد

نفت سلطة الطيران المدني، الاربعاء، تعطل فحص الاجهزة الملاحية بمطار بغداد، كاشفة عن ملابسات ...





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