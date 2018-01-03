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أول تعليق من الملك سلمان على مقتل القاضي
2018/01/03 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن مواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية.

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