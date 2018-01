2018/01/03 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ السليمانية

كشفت مديرية المرور في محافظة السليمانية عن مصرع اكثر من 200 شخصاً جراء الحوادث المرورية في حين اصيب اكثر من 3 الالاف اخرين في اعلانها لاحصائية الحوادث المرورية خلال العام 2017

وذكر المتحدث باسم مديرية مرور محافظة السليمانية كاروان محمد في مؤتمر صحفي ترجمه “النور نيوز” ان الحوادث المروية في العام 2017 اسفرت عن مصرع 218 شخصاً، 141 منهم لقوا مصرعهم فور وقوع الحادث و77 منهم توفوا بعد نقلهم الى المستشفيات “, مشيرا الى ان ” من مجموع المتوفين 13 كانوا من سواق المركبات”,

وتابع المتحدث باسم مديرية مرور السليمانية ان ” اسباب ازدياد الحوادث المرورية يعود الى عدم التزام سواق المركبات بتعليمات المرور والسرعة الفائقة وان اغلب الحوادث وقعت في الطرق الخارجية “, مضيفا ان ” العام 2017 شهد اصابة نحو 3 آلاف و193 شخصا جراء الحوادث المرورية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية: مقتل نحو 200 شخص واصابة اكثر من 3 الالاف اخرين بسبب الحوادث المرورية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية: مقتل نحو 200 شخص واصابة اكثر من 3 الالاف اخرين بسبب الحوادث المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).