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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن نصر الله : القدس شكلت جوهر اللقاءات مع الفصائل وثبّتنا مبدأ التنسيق بينها في كل الساحات

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حسن نصر الله : القدس شكلت جوهر اللقاءات مع الفصائل وثبّتنا مبدأ التنسيق بينها في كل الساحات

الأربعاء 3 يناير 2018 - 22:03

حسن نصر الله : القدس شكلت جوهر اللقاءات مع الفصائل وثبّتنا مبدأ التنسيق بينها في كل الساحات

حسن نصر الله : القدس شكلت جوهر اللقاءات مع الفصائل وثبّتنا مبدأ التنسيق بينها في كل الساحات

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