الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


مرتضى منصور يقرر إقالة نيبوشا من تدريب الزمالك والكشف عن البديل الأقرب
2018/01/03 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق الأبيض عقب الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بهدف دون رد.

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