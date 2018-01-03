مرتضى منصور يقرر إقالة نيبوشا من تدريب الزمالك والكشف عن البديل الأقرب

2018/01/03 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق الأبيض عقب الخسارة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بهدف دون رد.

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