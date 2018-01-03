السوداني اول وزير يكشف عن ذمته المالية لعام 2018

2018/01/03 | 22:40

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في سياسة 3 يناير, 2018 6 زيارة

بغداد/SNG- قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني كشفا عن ذمته المالية لعام 2018 الى هيئة النزاهة بعد انجازها من قبل مكتب المفتش العام في الوزارة.

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان مكتب المفتش العام في الوزارة انجز الكشوفات المالية الخاصة بالوزير وارسلها الى هيئة النزاهة.

وبهذا يكون وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني كان اول مسؤول عراقي يكشف عن ذمته المالية خلال الاعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

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