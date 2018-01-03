2018/01/03 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالصور ..انطلاق تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعه في مناطق شمال بغداد

03/01/2018 22:12:00 PM | عدد القراءات : 46

واع / خاص/ لطيف الطيب

اعلن الناطق الرسمي لمركز الجباية والصيانة في قطاع كهرباء الراشدية اليوم الاربعاء المهندس ايوب النداوي انطلاق تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعه في اليوم لمناطق الراشدية والفحامة وبوب الشام والسريدات ضمن مشروع الخصصه الاستثماري .

ودعا النداوي في تصريح صحفي لـ (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) المواطنين الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحيلولة دون تحملهم مبالغ قد ترهقهم.

فيما اشار مختصون في مجال الطاقة ان التعريفة التي وضعتها وزارة الكهرباء لجباية المبالغ تنصف بشكل كبير العوائل الفقيرة مؤكدين ان احتساب المبالغ سيكون بشكل تصاعدي وحسب الجدول الموفق طيا.

ودعا مواطنون اصحاب المولدات الى تخفيض اسعارهم الى 2000 دينار للامبير الواحد لضمان استمرار التعامل معهم بحيث يتعهد اصحاب المولدات بتجهيز الطاقه في حالة حدوث اي عارض يحدث على عملية التجهيز الحكومية.

وتمنى مواطنون من الجميع التعاون لانجاح هذه التجربة فيما عبر اصحاب المحلات والمعامل الانتاجية عن خشيتهم من المبالغ الكبيره المتوقع ان تحملها فواتيرهم القادمة مطالبين وزارة الكهرباء الى تقليل اسعار الوحدة الكهربائية لهم.

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