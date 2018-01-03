الزمالك يتخلف عن الصراع على اللقب المصري بخسارة رابعة

2018/01/03 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مني الزمالك بخسارته الرابعة هذا الموسم بسقوطه امام طلائع الجيش صفر-1 الاربعاء على ملعب الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من بطولة مصر لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد صلاح امين (63) رافعا رصيد فريقه الى 22 نقطة ليصعد الى المركز التاسع، فيما توقف رصيد الزمالك عند 28 نقطة في المركز الرابع.

والنتيجة ابعدت الزمالك نظريا عن المنافسة على اللقب اذ بات يتخلف عن الاسماعيلي المتصدر بفارق 9 نقاط وعن الاهلي الثاني بفارق 8 نقاط علما بان الاهلي يملك مباراة مؤجلة ايضا.

دانت السيطرة للزمالك في معظم فترات الشوط الاول لكن من دون فعالية كبرى على مرمى طلائع الجيش الذي اعتمد اسلوبا دفاعيا.

وسنحت فرصة ذهبية امام الزمالك لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة مهاجمه بنيامين اشيمبونغ داخل المنطقة وانبرى لها صلاح عاشور لكن حارس طلائع الجيش محمد بسام كان لها بالمرصاد (39).

وفي مطلع الشوط الثاني اجرى مدرب الزمالك المونتينيغري نيبوشا يوفويتش تبديلا باخراج عاشور غير الموفق واشراك كابونغو كاسونغو لزيادة الفعالية الهجومية.

وارتكب علي جبر لاعب الزمالك حطأ فاستخلص منه صلاح امين الكرة وسددها على يسار محمد الشناوي مسجلا هدف المباراة الوحيد.

ورمى الزمالك بكل ثقله في الدقائق الاخيرة لكن من دون طائل.

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