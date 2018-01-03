ذي قار: اعتداء على الكوادر التدريسية

2018/01/03 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]ألقت قوة من الشرطة القبض على شخص أعتدى على ادارة مدرسة [بثينة] الابتدائية بقضاء الدواية شمال محافظة ذي قار.وذكر بيان لاعلام شرطة ذي قار تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مركز شرطة شهداء الدواية ألقى القبض على متهم يرمز لاسمه [ع.ف.ع] 25 عاماً لاعتدائه على كادر مدرسة بثينة الابتدائية بقضاء الدواية شمال المحافظة , على خلفية اعتدائه على ادارة المدرسة وقيامة بتهشيم زجاج نوافذ الادارة".واوضح البيان ان "التحقيقات أشارت الى ان المتهم قام بفعله المخالف للقانون بعد وقوع مشادة كلامية بينة وبين ادارة المدرسة اثناء مراجعته للإدارة كون شقيقه احد تلاميذ المدرسة".ولفت الى "عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه وفق احكام المادة [229 ق.ع] التي تنص [يعاقب بالحبس كل من أهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك".

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