الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


ذي قار: اعتداء على الكوادر التدريسية
2018/01/03 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]ألقت قوة من الشرطة القبض على شخص أعتدى على ادارة مدرسة [بثينة] الابتدائية بقضاء الدواية شمال محافظة ذي قار.وذكر بيان لاعلام شرطة ذي قار تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مركز شرطة شهداء الدواية ألقى القبض على متهم يرمز لاسمه [ع.

ف.

ع] 25 عاماً لاعتدائه على كادر مدرسة بثينة الابتدائية بقضاء الدواية شمال المحافظة , على خلفية اعتدائه على ادارة المدرسة وقيامة بتهشيم زجاج نوافذ الادارة".واوضح البيان ان "التحقيقات أشارت الى ان المتهم قام بفعله المخالف للقانون بعد وقوع مشادة كلامية بينة وبين ادارة المدرسة اثناء مراجعته للإدارة كون شقيقه احد تلاميذ المدرسة".ولفت الى "عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه وفق احكام المادة [229 ق.ع] التي تنص [يعاقب بالحبس كل من أهان او هدد موظفاً او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلساً او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: اعتداء على الكوادر التدريسية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: اعتداء على الكوادر التدريسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ البرلمان يبحث غدا الخميس قانوني مكافحة الارهاب وحقوق التركمان
⋙ #شادي الشماوي - البناء الإشتراكيّ فى الإطار العالميّ : – مقتطف من كتاب - ماتت الشيوعية الزائفة ... عاشت الشيوعية الحقيقية ! - تأليف بوب أفاكيان
⋙ قبل الديربي.. الزمالك يقيل قاهر الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش
⋙ قطر إكسون موبيل - ملخص مباراة غاييل مونفيس ويان لينارد ستروف 6-3 و1-6 و6-3
⋙ هدف يوفنتوس الأول ( يوفنتوس × تورينو ) كأس ملك إسبانيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل: تخلي السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني سيحرج إسرائيل
⋙ فيديو| وقفة احتجاجية لنواب حماس والتيار الإصلاحي في فتح رفضاً لقرار ترامب
⋙ واع / بالصور .. انطلاق تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعه في مناطق شمال بغداد
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة