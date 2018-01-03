وفد مشترك من التحالف والتغيير والجماعة الاسلامية يصل بغداد

2018/01/03 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل بغداد مساء اليوم الاربعاء، وفد مشترك من اقليم كردستان يمثل ( التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، وحركة التغيير، والجماعة الاسلامية الكردستانية).

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