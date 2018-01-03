2018/01/03 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناجي يؤكد على ضرورة وضع جدول زمني لايتجاوز الأسبوع للوصول الى اتفاق حول الموازنة

3 يناير, 2018 | 10:53 م - عدد القراءات: 3 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

بحث رئيس كتلة بدر النيابية “محمد ناجي” اليوم الأربعاء، مع رؤساء الكتل خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب موضوع قانون الانتخابات والموازنة العامة، فيما شارك باجتماع روؤساء كتل التحالف الوطني لمناقشة اهم المستجدات على الساحة السياسية.

وذكر بيان لاعلام كتلة بدر النيابية حصل عليه “الموقف العراقي” إن رئيس كتلة بدر النيابية “محمد ناجي” شارك اليوم الاربعاء ٣/١/٢٠١٨، باجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل لمناقشة موضوع قانون الانتخابات والموازنة العامة.

واضاف “ناجي” أكد على ضرورة وضع جدول زمني لايتجاوز الأسبوع للوصول الى اتفاق حول الموازنة وقانون الانتخابات وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

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