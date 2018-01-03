الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


مشتريات المركزي الأوروبي لسندات الشركات تتراجع لمستوى قياسي متدني
2018/01/03 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: هبطت وتيرة شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات الشركات خلال الشهر الماضي، لتتراجع إلى أدنى مستوى في تاريخ برنامج التيسير الكمي منذ عام 2016. 

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن البنك قام بشراء سندات بقيمة 3.08 مليار يورو (3.70 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، وهو ما يقل عن نصف وتيرة مشترياته خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان المركزي الأوروبي قرر تقليص وتيرة مشترياته من السندات الحكومية إلى النصف لتصل إلى 30 مليار يورو بداية من العام الجاري تستمر لمدة 9 أشهر مع إمكانية تمديد البرنامج إذا دعت الضرورة.

وذكر البيان أن إجمالي مشتريات البنك الأوروبي بلغت 50.2 مليار يورو خلال ديسمبر الماضي.

وعادةً ما تنخفض وتيرة شراء السندات خلال ديسمبر بسبب انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وبحلول الساعة 6:51 مساً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3% لتهبط العملة الموحدة إلى 1.2026 دولار. 

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