الأربعاء 3 كانون الثاني 2018 م (16 ربيع الثاني 1439 هـ)


الدولار يواصل مكاسبه أمام العملات الرئيسية بعد محضر الفيدرالي
2018/01/03 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب حضر الفيدرالي الذي أظهر تفاؤلاً حيال توقعات النمو الاقتصادي.

وأظهر محضر الاحتياطي الفيدرالي توقعات متفائلة بشأن إنفاق المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة بدعم خصص خفض الضرائب، ما دعم التقديرات لتسارع نمو الاقتصاد الأكبر في العالم.

وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت اليوم تسارع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى صعود قياسي للإنفاق على قطاع البناء.

وبحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنسبة 0.3% ليسجل مستوى 1.2018 دولار.

كما زاد الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2% إلى 112.5 ين، وصعد أمام الجنيه الإسترليني بحوالي 0.5% ليصل إلى 1.3516 دولار.

وسجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً أمام الدولار الكندي بنحو 0.2%، كما زاد مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.6%.

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