جدول أعمال جلسة البرلمان غداً

2018/01/03 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب، غداً الخميس، جلسته الاعتيادية.ويشمل جدول اعمال الجلسة "استضافة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإستكمال التصويت على مقترح قانون نقابــــة التمريض، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جهاز مكافحة الأرهاب رقــــم 31 لسنـة 2016، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012، وتقرير ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته".كما يشمل عرض "تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008، وتقريـر ومناقشة مشـروع قانون حقــوق التركمان، وتقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية".وكان من المقرر ان يعقد البرلمان اليوم جلسته الاعتيادية لكن عدم اكتمال النصاب حال دون عقدها.وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان جلسات البرلمان ستكون "مستمرة وستعقد على مدار اسبوع لبلورة الرؤية بشأن قانوني الموازنة والانتخابات بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اشار الى أن الموازمة يجب ان تقدم في شهر تشرين الاول الا انه تم استلامها في البرلمان في نهاية تشرين الثاني".انتهى

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