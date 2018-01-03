مفتش عام وزارة العمل يعلن اكتشاف أكثر من 29 ألف متجاوز على رواتب الاعانات الاجتماعية

2018/01/03 | 23:00

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد حسين البلداوي، اليوم الأربعاء، اكت...





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