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مفتش عام وزارة العمل يعلن اكتشاف أكثر من 29 ألف متجاوز على رواتب الاعانات الاجتماعية
2018/01/03 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد 

اعلن المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد حسين البلداوي، اليوم الأربعاء، اكت...

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