2018/01/03 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التعاملِ مع هذه الأحداث
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: ما يحدث في ايران شأن داخلي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: ما يحدث في ايران شأن داخلي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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