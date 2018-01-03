ماكرون: لغة الخطابات في أمريكا وإسرائيل والسعودية بشأن إيران تهدد بنشوب حرب

2018/01/03 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأربعاء، إنه "من المهم مواصلة الحوار مع إيران، محذرا من أن نبرة التعليقات في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية حول إيران "واحدة تقريبا ومن شأنها أن تقودنا إلى الحرب".

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