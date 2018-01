2018/01/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، على بث روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان”الجبوري استقبل، اليوم، عدداً من وجهاء قضاء المحمودية جنوبي بغداد واستمع خلال اللقاء الى شرح مفصل قدمه الضيوف عن واقع المنطقة والمشاكل والمعوقات التي تواجه اهالي المحمودية وفي مختلف المجالات الخدمية”، داعيا “العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى مناقشة الوضع الامني للمنطقة”.

واشار الى، “اهمية دور المواطن في مد جسور الاخوة بين جميع شرائح المجتمع، والبدء بتجاوز الاخطاء السابقة والشروع ببدء مرحلة جديدة من التعايش السلمي ستنعكس ايجاباً على حياة المواطنين في عموم البلاد”.

واضاف الجبوري، ان “المرحلة المقبلة مرحلة اعمار وبناء وتوفير الخدمات لجميع مناطق العاصمة واعادة النازحين لمناطقهم بأسرع وقت ممكن، وان يكون للمثقفين دور في هذا الملف البالغ الاهمية”.

كما اوضح، ان “البلاد بحاجة الى بث روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب الواحد، من خلال مواجهة التحديات وحل المشاكل بعيداً عن التشنجات والتاثيرات الجانبية”.

من جانبهم ثمن وجهاء المحمودية دور رئيس البرلمان في دعم واسناد دعم العشائر من اجل تحقيق الوئام والاستقرار في جميع مناطق البلاد، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يؤكد على بث روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يؤكد على بث روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).