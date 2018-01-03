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نجاة عضو مجلس محلي من هجوم استهدف منزله جنوب كركوك
2018/01/03 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ كركوكاعلن رئيس مجلس ناحية ليلان محمد ويس، الاربعاء، عن نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال بهجوم استهدف منزله بقنبلة يدوية جنوب شرقي المحافظة.يذكر ان محافظة كركوك ( ٢٥٥ كم شمال بغداد )، تشهد اعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الامنية، تؤدي الى سقوط قتلى وجرحى.

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