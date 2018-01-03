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فيديو| محلل: تخلي السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني سيحرج إسرائيل
2018/01/03 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رفض مسؤلون فلسطينيون تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن السلطة إذا ما رفضت العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، مزيد من التفاصيل مع سعيد عريقات المحلل السياسي في واشنطن مع الإعلامي بهاء ملحم في برنامج وراء الحدث.

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