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الشرطة تعتقل شخصا تهجم على مدرسة ابتدائية في قضاء الدواية
2018/01/03 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال شاب في العقد الثالث من العمر بتهمة التهجم على الكادر التدريسي لمدرسة ابتدائية في قضاء الدواية شمالي المحافظة.

شبكة اخبار الناصرية:

 اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال شاب في العقد الثالث من العمر بتهمة التهجم على الكادر التدريسي لمدرسة ابتدائية في قضاء الدواية شمالي المحافظة.

 وذكر بيان للشرطة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان عناصر مركز شرطة شهداء الدواية اعتقلوا المتهم  البالغ من العمر 25 عاما لاعتدائه على كادر مدرسة بثينة الابتدائية في مدينة الدواية .

 واوضح ان المتهم هشم زجاج نوافذ غرفة الادارة ، بعد مشادة كلامية مع ادارة المدرسة اثناء مراجعته للإدارة كون شقيقة احد التلاميذ هناك .

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