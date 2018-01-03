قبل الديربي.. الزمالك يقيل قاهر الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

2018/01/03 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة المدير الفني المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، عقب السقوط أمام طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بهدف نظيف سجله صلاح أمين.

قرار مجلس الإدارة الأبيض يأتي قبل أيام من لقاء القمة المصرية المقرر إقامتها أمام الأهلي في الثامن من يناير المقبل، في ختام مباريات الدوري الأول من الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من تحقيق المونتينجري 3 انتصارات متتالية، إلا أن السقوط أمام طلائع الجيش عجّل بإقالته بسبب تراجع مستوى الأبيض وتواجده في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.مواد متعلقة موعد مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك التعاون السعودي يوضح موقفه من شراء مصطفى فتحي نهائيا من الزمالك الدوري المصري – قبل القمة ..



الزمالك يسقط أمام طلائع الجيش بهدف لصلاح أمين على طريقة السعيد

يتوجه نادي الزمالك بالشكر للمدرب المونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش على الفترة التي قضاها مع الفريق ونتمنى له كل التوفيق مستقبلاً.



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— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 3, 2018سقوط الزمالك الرابع، جعل رئيس النادي يؤكد في تصريح تلفزيوني عقب نهاية اللقاء، عن تعيين مدير فني مصري خلال ساعات لتولي تدريب الفريق، وتشير بعض التقارير إلى اقتراب المدير الفني المصري حسن شحاته من تولي المسئولية في ولاية ثالثة للفريق.

وكان نيبوشا قد ألتقى الأهلي المصري مرتين، اثناء توليه تدريب الفيصلي الأردني، في البطولة العربية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، وتغلب على الأهلي في دور المجموعات وفي لقاء المربع الذهبي، ليتم تلقيبه بـ"قاهر الأهلي" عند توليه تدريب الأبيض.

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