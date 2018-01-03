2018/01/03 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي البناء الإشتراكيّ فى الإطار العالميّ : – مقتطف من كتاب " ماتت الشيوعية الزائفة ...عاشت الشيوعية الحقيقية ! " تأليف بوب أفاكيان[ لتنزيل الكتاب بأكمله نسخة بى دى أف : مكتبة الحوار المتمدّن ]https://www.4shared.com/office/TAHEVgGAca/__-______.htmlالماويّة : نظريّة و ممارسة عدد......

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